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Уряд Іспанії погрожує взяти Каталонію під свій контроль

Офіційний Мадрид чекає від Пучдемонта чіткої відповіді на питання про те, чи оголосив він про незалежність автономії
Уряд Іспанії заявив про намір взяти Каталонію під свій контроль в тому випадку, якщо президент автономії Карлес Пучдемонт не дасть чіткої відповіді на питання про те, чи оголосив він про незалежність регіону від Іспанії.
Уряд Іспанії погрожує взяти Каталонію під свій контроль Фото: AFP

"Відповідь повинна бути без будь-яких двозначностей. Він (Пучдемонт – ред.) повинен сказати "так" або "ні". Якщо він ухилятиметься від прямої відповіді, це буде означати, що він не зацікавлений у діалозі, отже, іспанський уряд має вжити заходів", - підкреслив голова МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Соідо, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії.

В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.

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