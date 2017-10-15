Уряд Іспанії погрожує взяти Каталонію під свій контроль
"Відповідь повинна бути без будь-яких двозначностей. Він (Пучдемонт – ред.) повинен сказати "так" або "ні". Якщо він ухилятиметься від прямої відповіді, це буде означати, що він не зацікавлений у діалозі, отже, іспанський уряд має вжити заходів", - підкреслив голова МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Соідо, повідомляє Reuters.
Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії.
В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.
Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.
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