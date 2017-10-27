Уряд Іспанії закликає Сенат зупинити автономію Каталонії

Рахой звинуватив лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у тому, що, попри неодноразові вимоги Мадрида, він так і не зумів пояснити, проголосив той незалежність республіки, чи ні

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, яке веде трансляцію ключового засідання Сенату, на якому статтю має бути схвалено.

Рахой відзначив, що статтю 155 буде застосовано вперше з 1978 року, однак це необхідно зробити з огляду на "винятковість ситуації".

Прем’єр Іспанії нагадав, що влада Каталонії багаторазово ігнорувала рішення Конституційного суду, схвалила незаконні закони для легалізації референдуму та провела незаконний плебісцит.

"Це все антидемократичні рішення, вони суперечать закону, нормальній поведінці в будь-якій демократичній країні та іспанським і європейським цінностям", - заявив прем’єр Іспанії.

Рахой звинуватив лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у тому, що, попри неодноразові вимоги Мадрида, він так і не зумів пояснити, проголосив той незалежність республіки, чи ні.

На переконання Рахоя, застосування статті 155 – це єдиний легальний і демократичний механізм, що допоможе повернути законність у Каталонію.

Зазначимо, вчора лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.

Нагадаємо, 21 жовтня Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид планує призначити позачергові вибори в регіоні.