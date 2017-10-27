Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд Іспанії закликає Сенат зупинити автономію Каталонії

Рахой звинуватив лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у тому, що, попри неодноразові вимоги Мадрида, він так і не зумів пояснити, проголосив той незалежність республіки, чи ні
Прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
Уряд Іспанії закликає Сенат зупинити автономію Каталонії Маріано Рахой. Фото: ЕРА

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, яке веде трансляцію ключового засідання Сенату, на якому статтю має бути схвалено. 

Рахой відзначив, що статтю 155 буде застосовано вперше з 1978 року, однак це необхідно зробити з огляду на "винятковість ситуації".

Прем’єр Іспанії нагадав, що влада Каталонії багаторазово ігнорувала рішення Конституційного суду, схвалила незаконні закони для легалізації референдуму та провела незаконний плебісцит.

"Це все антидемократичні рішення, вони суперечать закону, нормальній поведінці в будь-якій демократичній країні та іспанським і європейським цінностям", - заявив прем’єр Іспанії.

Рахой звинуватив лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у тому, що, попри неодноразові вимоги Мадрида, він так і не зумів пояснити, проголосив той незалежність республіки, чи ні.

На переконання Рахоя, застосування статті 155 – це єдиний легальний і демократичний механізм, що допоможе повернути законність у Каталонію.

Зазначимо, вчора лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.

Нагадаємо, 21 жовтня Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид планує призначити позачергові вибори в регіоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2017 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.