Уряд Іспанії закликає Сенат зупинити автономію Каталонії
Про це повідомляє іспанське видання El Pais, яке веде трансляцію ключового засідання Сенату, на якому статтю має бути схвалено.
Рахой відзначив, що статтю 155 буде застосовано вперше з 1978 року, однак це необхідно зробити з огляду на "винятковість ситуації".
Прем’єр Іспанії нагадав, що влада Каталонії багаторазово ігнорувала рішення Конституційного суду, схвалила незаконні закони для легалізації референдуму та провела незаконний плебісцит.
"Це все антидемократичні рішення, вони суперечать закону, нормальній поведінці в будь-якій демократичній країні та іспанським і європейським цінностям", - заявив прем’єр Іспанії.
Рахой звинуватив лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у тому, що, попри неодноразові вимоги Мадрида, він так і не зумів пояснити, проголосив той незалежність республіки, чи ні.
На переконання Рахоя, застосування статті 155 – це єдиний легальний і демократичний механізм, що допоможе повернути законність у Каталонію.
Зазначимо, вчора лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.
Нагадаємо, 21 жовтня Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид планує призначити позачергові вибори в регіоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків