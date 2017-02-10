Уряд Каталонії: 90% проголосували за вихід з Іспанії
Про це повідомляє Reuters.
"Каталонський уряд заявив, що близько 2,26 мільйона людей віддали голоси на забороненому референдумі за вихід з Іспанії в неділю і 90 відсотків з них проголосували за відокремлення", - йдеться у повідомленні.
При цьому агентство уточнило, що це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка складає 5,34 мільйона.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".
Суд міста Льейда відкрив кримінальне провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії.
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