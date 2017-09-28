Уряд Каталонії обіцяє мирний референдум про незалежність

Уряд Каталонії заявив, що спробує забезпечити мирне проведення референдуму про незалежність від Іспанії, попри суворі заходи національного уряду Іспанії.

Міністр Хоакін Форн заявив у четвер, що уряд Каталонії зобов'язаний розпочати голосування в неділю у регіоні на північному сході Іспанії, де проживає 7,5 мільйонів людей, хоча центральний уряд у Мадриді говорить про те, що голосування є незаконним, - повідомляє The Associated Press з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Каталонії.

"Позиція уряду (Каталонії - Ред.) дуже чітка: люди зможуть проголосувати", - заявив Форн журналістам у Барселоні, головному місті Каталонії.

Повідомляється, що Форн зустрівся з представниками регіональних сил безпеки, щоб усунути напругу напередодні голосування.

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"Вони люблять Іспанію. І вони не залишать її. Тому я за об'єднану Іспанію. Я дійсно думаю, що жителі Каталонії залишаться з Іспанією. Я думаю, що було б нерозумно не зробити саме так. Тому що йдеться про те, щоб залишитися з дійсно великою, красивою і дуже історичною країною", - заявив президент США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.