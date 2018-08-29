Уряд лишив аналогове TБ на частині території України

Зокрема, аналогове ТБ зберігається для Національної громадської телерадіокомпанії України та місцевих телекомпаній, які не мають ліцензій на цифрове мовлення

Кабінет міністрів вирішив зберегти аналогове телемовлення на територіях біля кордону з Росією, а також на деяких телеканалах до 2019 року.

У пояснювальній записці до рішення сказано, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має визначити перелік каналів, які продовжать своє аналогове мовлення до 31 грудня 2018 року "з метою захисту національного інформаційного простору України на час переходу країни від аналогового до цифрового телемовлення", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, це виключення стосуватиметься каналів на територіях, суміжних з українсько-російським кордоном, у зоні АТО, в Криму, а також каналів мовлення НСТУ і місцевих телекомпаній, які не мають ліцензій на цифрове мовлення.

Також Кабмін доручив Держпецзв'язку у дводенний термін доопрацювати постанову в частині уточнення термінів та суб'єктів, які здійснюють мовлення.

Нагадаємо, 31 серпня майже на всій території України припиняється аналогове телевізійне мовлення.