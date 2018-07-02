Уряд Молдови дозволив легалізацію придністровських дипломів

Після цього етапу стане можливим апостилювання дипломів про освіту

Уряд Молдови прийняв постанову про застосування апостилю на документах про освіту, виданих в придністровському регіоні і в Бендерах з 1992 року.

Таким чином молдовський уряд виконав одне із зобов'язань, взятих Кишиневом і Тирасполем в рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання, повідомляє Deschide.

Процедура апостилювання і моделі дипломів були розроблені на рівні профільних комісій з обох берегів Дністра з урахуванням рекомендацій, сформульованих європейськими експертами. Зокрема, нейтральний характер диплома і друку з униканням символів псевдодержавності.

Одночасно Міністерство освіти, культури та досліджень затвердить нейтральні моделі дипломів і логотип придністровського університету імені Тараса Шевченка, а також збере зразки підписів осіб, уповноважених підписувати документи про освіту.

Після цього етапу стане можливим апостилювання дипломів про освіту.

Апостилювання - це спеціальна спрощена процедура легалізації документів, яка здійснюється для представлення документів в офіційні органи та установи однієї з країн, що підписали Гаазьку конвенцію.

Нагадаємо, що в суботу, 18 листопада, у Молдові відкрили автомобільний міст у Придністров'я через Дністер, зруйнований під час збройного конфлікту 25 років тому.