Уряд Молдови дозволив легалізацію придністровських дипломів
Таким чином молдовський уряд виконав одне із зобов'язань, взятих Кишиневом і Тирасполем в рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання, повідомляє Deschide.
Процедура апостилювання і моделі дипломів були розроблені на рівні профільних комісій з обох берегів Дністра з урахуванням рекомендацій, сформульованих європейськими експертами. Зокрема, нейтральний характер диплома і друку з униканням символів псевдодержавності.
Одночасно Міністерство освіти, культури та досліджень затвердить нейтральні моделі дипломів і логотип придністровського університету імені Тараса Шевченка, а також збере зразки підписів осіб, уповноважених підписувати документи про освіту.
Після цього етапу стане можливим апостилювання дипломів про освіту.
Апостилювання - це спеціальна спрощена процедура легалізації документів, яка здійснюється для представлення документів в офіційні органи та установи однієї з країн, що підписали Гаазьку конвенцію.
Нагадаємо, що в суботу, 18 листопада, у Молдові відкрили автомобільний міст у Придністров'я через Дністер, зруйнований під час збройного конфлікту 25 років тому.
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