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Уряд Молдови порекомендував чиновникам не їздити в Росію

Додон назвав рішення заборонити державним чиновникам поїздки в РФ ненормальним
Уряд Молдови рекомендував державним службовцям та іншим чиновникам не їздити у відрядження до Росії і через територію Російської Федерації.
Уряд Молдови порекомендував чиновникам не їздити в Росію Фото: cotidianul.ro

"В останні місяці мали місце численні випадки затримання молдовських чиновників у Росії, в тому числі в російських аеропортах. Щоб уникнути інцидентів і до прояснення ситуації держслужбовцям не рекомендується пересуватися з території Російської Федерації", - повідомила в четвер, 9 березня, прес-служба уряду Молдови, повідомляє DW.

З цього приводу міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови винесло ноту протесту на адресу Росії, яку вручили російському послу. У документі наголошується, що молдавських чиновників "необґрунтовано зупиняють, затримують і допитують на в'їзді в РФ, їх ображають співробітники російських спецслужб".

Своєю чергою президент Молдови Ігор Додон, якого вважають симпатиком Кремля, розкритикував рішення уряду. Додон допустив, що на російському кордоні дійсно могли бути якісь непорозуміння, однак "рішення заборонити державним чиновникам поїздки до Російської Федерації є ненормальним".

Як повідомлялося в лютому, Додон хоче змінити конституцію Молдови, щоб мати право розпускати парламент.

Уряд Молдови на засіданні в середу, 1 березня, прийняв рішення відкликати свого посла з Росії Дмитра Брагіша.

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09 03 2017 21:18
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