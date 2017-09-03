Уряд Молдови порекомендував чиновникам не їздити в Росію
"В останні місяці мали місце численні випадки затримання молдовських чиновників у Росії, в тому числі в російських аеропортах. Щоб уникнути інцидентів і до прояснення ситуації держслужбовцям не рекомендується пересуватися з території Російської Федерації", - повідомила в четвер, 9 березня, прес-служба уряду Молдови, повідомляє DW.
З цього приводу міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови винесло ноту протесту на адресу Росії, яку вручили російському послу. У документі наголошується, що молдавських чиновників "необґрунтовано зупиняють, затримують і допитують на в'їзді в РФ, їх ображають співробітники російських спецслужб".
Своєю чергою президент Молдови Ігор Додон, якого вважають симпатиком Кремля, розкритикував рішення уряду. Додон допустив, що на російському кордоні дійсно могли бути якісь непорозуміння, однак "рішення заборонити державним чиновникам поїздки до Російської Федерації є ненормальним".
Як повідомлялося в лютому, Додон хоче змінити конституцію Молдови, щоб мати право розпускати парламент.
Уряд Молдови на засіданні в середу, 1 березня, прийняв рішення відкликати свого посла з Росії Дмитра Брагіша.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану