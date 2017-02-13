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Уряд може ввести надзвичайний стан через дефіцит вугілля: можливі віялові відключення світла

Віялові відключення в Україні можуть початися через два тижні
Міністерство енергетики вирішило внести на розгляд уряду розпорядження про оголошення надзвичайного стану в енергосистемі через дефіцит вугілля антрацитної групи.
Уряд може ввести надзвичайний стан через дефіцит вугілля: можливі віялові відключення світла Фото: apostrophe.com.ua

Кабінет Міністрів розгляне питання оголошення НС в енергосистемі.

"Ми підготували розпорядження про тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії і найближчим часом будемо вносити на розгляд Кабінету Міністрів", - заявив міністр Ігор Насалик на засіданні антикризового енергетичного штабу.

На запитання, коли варто очікувати кризової ситуації, міністр відповів: "Через два тижні почнеться, враховуючи запаси, які в нас є по різних генераціях, цей термін може бути від 14 до 45 днів. Але можна сказати, що через два тижні ми зіштовхнемося з проблемою покриття пікових навантажень в енергосистемі".

За його словами, запаси антрациту на ТЕС і ТЕЦ сьогодні становлять близько 927 тис тонн.

"Коли будуть спрацьовані ці залишки вугілля, ми не зможемо обійтися без обмеження споживачів, застосовуючи спеціальні графіки аварійних відключень", - сказав у свою чергу в. о. керівника "Укрернего" Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

 

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13 02 2017 16:10
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