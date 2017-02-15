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Уряд не буде підвищувати пенсійний вік в Україні

Стабілізації ситуації в Пенсійному фонді потрібно почекати максимум 4 місяці
Питання підвищення пенсійного віку в Україні на сьогоднішній день зняте в уряді і в МВФ
Уряд не буде підвищувати пенсійний вік в Україні Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у програмі "Про політику" з Сергієм Руденком в ефірі Еспресо.TV.

"Питання пенсійного віку на сьогоднішній день урядом зняте. І чітко заявили свою позицію. Уряд не буде вносити жодних пропозицій щодо підвищення пенсійного віку в Україні. Це принципова позиція. Сьогодні в дискусіях з МВФ це питання також зняте", - сказав Розенко.

Він наголосив, що також не будуть збільшувати страховий стаж. Він надалі становитиме для чоловіків 35 років і для жінок 30 років.

Розенко зазначив, що для стабілізації ситуації в Пенсійному фонді потрібно почекати максимум 4 місяці.

"У нас за перший місяць 2017 року в пенсійний фонд прийшло коштів на 18% більше, ніж ми запланували. Ми отримали колосальний ефект від підняття мінімальної зарплати. 3-4 місяці нам треба для того, щоб стабілізувати ситуацію і ми побачили реальний ресурс Пенсійного фонду", - повідомив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що прем'єр Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році пенсійну систему буде змінено.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.

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15 02 2017 22:38
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