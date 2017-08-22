CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів України не підтримує ініціативу Міністерства фінансів щодо зниження кількості одержувачів академічних стипендій до 25% в 2018 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд не підтримує ініціативу Мінфіну видавати стипендії тільки 25% студентам у 2018 році
Прем'єр каже, що зацікавлений у виплаті академстипендій студентам, які досягли успіху у навчанні
Фото: tsn.ua
Позицію Кабміну озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Києві 22 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання про ініціативу Мінфіну, Гройсман сказав: "Ніхто нічого знижувати не буде, можете собі записати. Політику у сфері освіти формує Міністерство освіти і у нього інша позиція".
Прем'єр додав, що зацікавлений у виплаті академстипендій студентам, які досягли успіху у навчанні.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів України виступає за скорочення в 2018 році кількості студентів вищих навчальних закладів, що отримують академічні стипендії, до 25%.
Варто відзначити, що до 2017 року стипендії отримували 70% студентів, які навчалися за державний рахунок.
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22 08 2017 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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