Уряд не підтримує ініціативу Мінфіну видавати стипендії тільки 25% студентам у 2018 році

Прем'єр каже, що зацікавлений у виплаті академстипендій студентам, які досягли успіху у навчанні

Кабінет міністрів України не підтримує ініціативу Міністерства фінансів щодо зниження кількості одержувачів академічних стипендій до 25% в 2018 році.

Позицію Кабміну озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Києві 22 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про ініціативу Мінфіну, Гройсман сказав: "Ніхто нічого знижувати не буде, можете собі записати. Політику у сфері освіти формує Міністерство освіти і у нього інша позиція".

Прем'єр додав, що зацікавлений у виплаті академстипендій студентам, які досягли успіху у навчанні.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України виступає за скорочення в 2018 році кількості студентів вищих навчальних закладів, що отримують академічні стипендії, до 25%.

Варто відзначити, що до 2017 року стипендії отримували 70% студентів, які навчалися за державний рахунок.