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Уряд не виплачуватиме пенсії за січень 2019 року у грудні

Таким чином, у грудні буде здійснено виплату пенсій за грудень, а за січень – у січні 2019 року
Українські пенсіонери отримають виплати за грудень у грудні 2018 року, за січень - у січні 2019 року.
Уряд не виплачуватиме пенсії за січень 2019 року у грудні Фото: politeka.net

Міністерства соціальної політики підтвердило, що цього року не буде застосована практика минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року, повідомляє прес-служба Мінсоцу.

В уряді зазначають, що проект постанови "Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду на 2018 рік" не передбачає авансування пенсій за січень 2019 року. Крім того законопроект знаходиться на розгляді Кабміну.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики заявили, що пенсійний вік українців не підвищуватиметься, принаймні, ще десять років.

 

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20 12 2018 14:36
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