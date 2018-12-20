CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські пенсіонери отримають виплати за грудень у грудні 2018 року, за січень - у січні 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд не виплачуватиме пенсії за січень 2019 року у грудні
Таким чином, у грудні буде здійснено виплату пенсій за грудень, а за січень – у січні 2019 року
Фото: politeka.net
Міністерства соціальної політики підтвердило, що цього року не буде застосована практика минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року, повідомляє прес-служба Мінсоцу.
В уряді зазначають, що проект постанови "Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду на 2018 рік" не передбачає авансування пенсій за січень 2019 року. Крім того законопроект знаходиться на розгляді Кабміну.
Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики заявили, що пенсійний вік українців не підвищуватиметься, принаймні, ще десять років.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 12 2018 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"