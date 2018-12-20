Уряд не виплачуватиме пенсії за січень 2019 року у грудні

Таким чином, у грудні буде здійснено виплату пенсій за грудень, а за січень – у січні 2019 року

Українські пенсіонери отримають виплати за грудень у грудні 2018 року, за січень - у січні 2019 року.

Міністерства соціальної політики підтвердило, що цього року не буде застосована практика минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року, повідомляє прес-служба Мінсоцу.

В уряді зазначають, що проект постанови "Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду на 2018 рік" не передбачає авансування пенсій за січень 2019 року. Крім того законопроект знаходиться на розгляді Кабміну.