Уряд Нідерландів не покладає на Україну відповідальності за катастрофу MH17

Уряд вивчить питання про можливу відповідальність інших країн, якщо розслідування дасть для цього підстави

Уряд Нідерландів не покладає на Україну відповідальності за катастрофу із малайзійським "Боїнгом" у 2014 році над Донбасом.

"На думку уряду, на сьогоднішній день не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір" - заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, повідомляє видання Volkskrant.

Декілька опозиційних партій, серед яких "Форум за демократію", PVV, CDA та SP раніше виступили за те, щоб відповідальність за катастрофу поклали частково і на Україну, яка не закрила свій повітряний простір.

За словами Блока, "звіт Ради безпеки Нідерландів, результати розслідування спільної слідчої групи, інформація з відкритих джерел і власні дослідження, в тому числі юридичні, також не надають жодних підстав готовити про відповідальність України".

В той же час, за його словами, уряд вивчить питання про можливу відповідальність інших країн, якщо розслідування дасть для цього підстави.

Блок підкреслив важливу роль України у розслідуванні катастрофи.

"Юридичне співробітництво з Україною в рамках спільної слідчої групи має велике значення для ефективності кримінального розслідування" - заявив міністр.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.