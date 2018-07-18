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Уряд Німеччини схвалив рішення для пришвидшення депортації громадян Грузії

У 2017 році в Німеччині притулку попросили 3 462 громадянина Грузії
Уряд Німеччини визнав Грузію, а також Алжир, Туніс та Марокко "безпечними країнами" походження – це рішення має значно спростити та прискорити процедуру видворення небажаних мігрантів з ФРН.
Уряд Німеччини схвалив рішення для пришвидшення депортації громадян Грузії Фото: gettyimages.com

Розроблений у МВС ФРН законопроект передбачає також істотне спрощення й пришвидшення процедури обробки заявок на отримання статусу біженця вихідцями з цих чотирьох країн. Крім того, автори закону сподіваються у такий спосіб прискорити висилку з Німеччини небажаних мігрантів, яким відмовили в наданні статусу шукача притулку, повідомляє Deutsche Welle.

Незабаром у Бундестазі мають розпочатися консультації щодо самого законопроекту.

Аналогічний законопроект щодо статусу трьох північноафриканських країн було ухвалено в Буденстазі ще минулого скликання, але тоді його затвердження Бундесратом провалилося через спротив Зелених.

За даними федеративного відомства у справах міграції біженців ФРН, у 2017 році в Німеччині притулку попросили 3 462 громадянина Грузії. Німецька влада задовольнили лише малу частку цих заявок.

Під час обговорення механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами у січні дипломати ЄС висловили занепокоєння щодо шукачів притулку Грузії та Албанії.

Міністр закордонних справ Грузії Михайло Джанелідзе заявив, що уряд Грузії посилить поліцейську співпрацю з європейськими партнерами задля боротьби з організованою злочинністю і проведе в країні інформаційну кампанію для скорочення кількості осіб з Грузії, які шукають притулку в країнах Шенгенської угоди.

Раніше уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію безвізового режиму з Грузією. Міністр Йоахім Штамп написав відповідного листа виконувачу обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Томасу де Мезьєру, де повідомляється про те, що кількість шукачів притулку з Грузії різко зросла, і частина цих людей займаються "кримінальною діяльністю".

Нагадаємо, що ЄС передбачив у 2016 році механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у тому разі, якщо їхні громадяни порушуватимуть умови "безвізу". До запровадження "безвізу" з Грузієюв німецьких урядових колах висловлювали побоювання, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, криміногенна ситуація в Німеччині внаслідок "безвізу" може погіршитися.

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18 07 2018 17:37
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