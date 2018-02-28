Уряд Норвегії може заборонити напівавтоматичну зброю

Уряд Норвегії планує заборонити застосування напівавтоматичної вогнепальної зброї з 2021 року.

Пропозицію про заборону такого виду зброї норвезький уряд представив 2017 року, повідомляє The Local.

"Сьогодні стало зрозуміло, що парламентська більшість підтримує пропозицію уряду. Тому в Норвегії буде заборонено використання напівавтоматичної зброї", - заявив член постійного комітету парламенту з питань судових справ Петер Фроліх.

Рішення про заборону, яке набуде чинності 2021 році, прийнято на тлі відновлення дебатів про напівавтоматичну зброю у США після стрілянини в школі Флориди, в результаті якої загинули 17 осіб.

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і пістолетом Андерс Брейвік убив у Норвегії 69 осіб, більшість із яких були підлітками. Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці - це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.

Перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови ув'язнення. Наприклад, у червні 2015 року він заявив, що тюремна влада перехоплює його листи, адресовані ЗМІ. Представник виправної установи пояснив, що це було зроблено з метою безпеки: щоб не допустити створення Брейвіком політичного руху. У 2013 році Брейвік намагався створити фашистську партію.

Однак, незважаючи на ув'язнення, Брейвік зміг вступити до університету Осло.