Уряд обмежить розмір дотацій на одного сільгоспвиробника сумою 150 млн грн

Виплата бюджетних дотацій сільськогосподарськими товаровиробниками у 2018 році буде обмежена сумою в 150 млн гривень.

"Бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників і стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (2 млрд гривень) буде вдосконалено шляхом зміни формули нарахування коштів і обмеження надання підтримки одному виробнику - не більш ніж 150 млн гривень", - йдеться на сайті Мінагрополітики.

Також повідомляють, що половина від мільярда гривень, передбаченого на фінансування розвитку фермерства та кооперації, буде надаватися через кооперативи. Решту півмільярда отримають сімейні ферми та інші фермери.

Крім того, згідно з повідомленням, передбачені на тваринництво кошти надаватимуть на будівництво і реконструкцію тваринницьких комплексів (2 млрд), а також заплановано запустити програму для поліпшення генетики в тваринництві з бюджетом 300 млн гривень за напрямками м'ясного, молочного тваринництва і свинарства.

Нагадаємо, що проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення державної підтримки сільгоспвиробників до 7,3 млрд гривень, з яких 2 млрд гривень спрямовуються на бюджетну дотацію для аграріїв, на яку 2017 року передбачено 4 млрд гривень.

У першому півріччі 2017 року через державний бюджет було виділено 1,91 млрд гривень на дотації для аграрних підприємств. Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній "Миронівський хлібопродукт" (ПрАТ "Миронівська птахофабрика", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Оріль-Лідер" і ДП "Перемога нова").