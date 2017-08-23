Уряд обмежив премії держвиконавців Міністерства юстиції
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 23 серпня. За словами заступника міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергія Петухова, у ході реформи 9 місяців тому Мін'юст запровадив систему заохочення праці державних виконавців у вигляді отримання відсотку від повернутого державі боргу, повідомляє "Українська правда".
"Але так відбулося, що деякі з виконавців почали отримувати занадто високі винагороди, і тому ми вирішили обмежити максимальну суму, яку може отримати як винагороду державний виконавець", - заявив він.
Петухов запропонував встановити граничний розмір такої премії за завершення одного провадження на рівні 2% від повернутого боргу, якщо сума не перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це 308 тисяч гривень).
Уряд підтримав цю пропозицію.
"Очевидно, що це була прогалина, яку допустили, і цим скористались виконавці", - зауважив під час голосування прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Нагадаємо, що лише за два місяці 2017 року вісім держвиконавців Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.
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