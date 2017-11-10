Уряд очікує зменшення кількості субсидіантів

Уряд очікує зменшення числа субсидіантів вже в цьому році на 10%. Оскільки реальні доходи населення істотно зросли.

"10% - це поки що прогноз, реальна цифра буде зрозуміла за результатами опалювального періоду", - заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, інформує "Укрінформ".

За його словами, в минулі періоди очікувалося збільшення отримувачів субсидій, наприклад, під час опалювального періоду кількість одержувачів досягла 6,7 млн - 7,5 млн домогосподарств.

"Цього опалювального сезону у нас кардинально інша ситуація, коли ціни залишаються незмінними, а реальні доходи населення зростають. Чинниками цього є збільшення мінімальної заробітної плати. Реальне зростання доходів населення становить 35%", - сказав Музиченко.

Нагадаємо, громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

Зазначимо, уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.