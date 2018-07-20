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Уряд оголосив війну старим маршруткам

Міністр Омелян каже, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в небезпечних для пасажира умовах
Держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень, зокрема, буде вилучати старі і непридатні для транспортування людей автобуси.
Уряд оголосив війну старим маршруткам Фото: inforesist.org

Голова Міністерства інфраструктури Володимир Омелян провів нараду з представниками автомобільної галузі та керівниками компаній-перевізників, повідомляє прес-служба відомства.

Там він заявив, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в небезпечних для пасажира умовах.

"Середній вік маршруток - понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – більше 20 років. Частина автобусів, які називаються "маршрутками", переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту", - наголосив міністр.

Він повідомив, що з 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних авто на пасажирські, будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і відправлятися на металобрухт.

"Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку", - заявив Омелян.

Очільник міністерства також зазначив, що Укртрансбезпека разом із поліцією посилять контроль за ринком, зокрема, з метою боротьби із нелегальними перевізниками.

Нагадаємо, що сьогодні на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригодаза участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

Також близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.

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20 07 2018 19:56
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