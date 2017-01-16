В уряді попередили, що українців шокує нова пенсійна реформа

Міністр соціальної політики Андрій Рева окреслив основні положення та нюанси майбутньої пенсійної реформи.

Відповідний законопроект уряд має намір подати на розгляд Верховної Ради в березні, а набути чинності закон повинен у липні.

Як повідомляють на сайті Мінсоцполітики, Рева розповів деталі пенсійної реформи під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше.

Проект передбачає зменшення страхового стажу. Зараз чинна норма, відповідно до якої тим, хто досягне пенсійного віку з 1 січня 2021 року пенсії будуть платити, тільки якщо в них не менш ніж 20 років страхового стажу і 30 років спільного. На думку міністра, це призведе до того, що лише 8% українців будуть претендувати на пенсію. Згідно з проектом пенсійної реформи, страховий стаж буде знижено до 15 років з 1 січня 2018 року. Міністр стверджує, що так уже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.

При цьому буде надана можливість купити собі 15 років страхового стажу. "Ця сума складе близько 130 тис грн: по 704 грн за кожен місяць, помножені на 15 років", - сказано в повідомленні.

Також може бути прописано, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати.

Пенсії платитиме не тільки Пенсійний фонд. У його віданні залишаться пенсії за віком. Пенсії по інвалідності та пенсії у зв'язку з втратою годувальника буде виплачувати Фонд соціального страхування.

Серед тих, кому належать пенсії за вислугою років, залишаться тільки військовослужбовці. Вислуга залишається постійною - 25 років, проте єдиний соціальний внесок із зарплат треба буде сплачувати в подвійному розмірі. За задумом авторів пенсійної реформи, до 60 років пенсію військовослужбовці отримуватимуть із державного бюджету, після 60-ти - з Пенсійного фонду.

Також у планах скасувати всі надбавки.

"Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне у 2024 році... Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співвітчизників може бути таким, як і після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, щоб збалансувати Пенсійний фонд. Крім того, важливо ще й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що держава за них має все вирішити, натомість змусити усвідомити, що майбутнє кожного в його руках", - заявив Рева.

У повідомленні Мінсоцполітики про підвищення пенсійного віку не згадано.

Нагадаємо, що згідно з інформацією "Економічної правди" МВФ вимагає від України підвищити пенсійний вік і провести земельну реформу.

Міжнародний валютний фонд розгляне питання надання Україні наступного траншу згідно з програмою розширеного фінансування (EFF) протягом найближчих тижнів.