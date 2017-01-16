В уряді попередили, що українців шокує нова пенсійна реформа
Відповідний законопроект уряд має намір подати на розгляд Верховної Ради в березні, а набути чинності закон повинен у липні.
Як повідомляють на сайті Мінсоцполітики, Рева розповів деталі пенсійної реформи під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше.
Проект передбачає зменшення страхового стажу. Зараз чинна норма, відповідно до якої тим, хто досягне пенсійного віку з 1 січня 2021 року пенсії будуть платити, тільки якщо в них не менш ніж 20 років страхового стажу і 30 років спільного. На думку міністра, це призведе до того, що лише 8% українців будуть претендувати на пенсію. Згідно з проектом пенсійної реформи, страховий стаж буде знижено до 15 років з 1 січня 2018 року. Міністр стверджує, що так уже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення.
При цьому буде надана можливість купити собі 15 років страхового стажу. "Ця сума складе близько 130 тис грн: по 704 грн за кожен місяць, помножені на 15 років", - сказано в повідомленні.
Також може бути прописано, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати.
Пенсії платитиме не тільки Пенсійний фонд. У його віданні залишаться пенсії за віком. Пенсії по інвалідності та пенсії у зв'язку з втратою годувальника буде виплачувати Фонд соціального страхування.
Серед тих, кому належать пенсії за вислугою років, залишаться тільки військовослужбовці. Вислуга залишається постійною - 25 років, проте єдиний соціальний внесок із зарплат треба буде сплачувати в подвійному розмірі. За задумом авторів пенсійної реформи, до 60 років пенсію військовослужбовці отримуватимуть із державного бюджету, після 60-ти - з Пенсійного фонду.
Також у планах скасувати всі надбавки.
"Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне у 2024 році... Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співвітчизників може бути таким, як і після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, щоб збалансувати Пенсійний фонд. Крім того, важливо ще й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що держава за них має все вирішити, натомість змусити усвідомити, що майбутнє кожного в його руках", - заявив Рева.
У повідомленні Мінсоцполітики про підвищення пенсійного віку не згадано.
Нагадаємо, що згідно з інформацією "Економічної правди" МВФ вимагає від України підвищити пенсійний вік і провести земельну реформу.
Міжнародний валютний фонд розгляне питання надання Україні наступного траншу згідно з програмою розширеного фінансування (EFF) протягом найближчих тижнів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: