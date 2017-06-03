Уряд оприлюднив порядок ввезення та вивезення товарів із зони АТО

Кабінет міністрів опублікував порядок переміщення товарів в район і з району проведення антитерористичної операції (АТО).

Згідно з документом, порядок визначає правовий режим переміщення товарів, в т.ч. визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою, в район або із зони АТО (через лінію дотику або в її межах) і поширюється на фізичних осіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення, - йдеться в постанові №99 від 1 березня.

Кабмін доручив Антитерористичному центру при СБУ, МВС, СБУ, Міноборони, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Держприкордонслужбі, Нацполіціі, ДФС з участю громадськості та волонтерів забезпечити в контрольних пунктах в'їзду/виїзду протидії незаконному переміщенню товарів, а також встановити контроль переміщення гуманітарної допомоги в район або з району проведення АТО.

Також міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним органам доручено видати протягом 2 місяців акти, передбачені цим порядком.

Порядок починає діяти через 10 днів після публікації самої постанови.

Як відомо, 1 березня Кабінет міністрів затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення антитерористичної операції.