Уряд оприлюднив порядок ввезення та вивезення товарів із зони АТО
Згідно з документом, порядок визначає правовий режим переміщення товарів, в т.ч. визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою, в район або із зони АТО (через лінію дотику або в її межах) і поширюється на фізичних осіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення, - йдеться в постанові №99 від 1 березня.
Кабмін доручив Антитерористичному центру при СБУ, МВС, СБУ, Міноборони, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Держприкордонслужбі, Нацполіціі, ДФС з участю громадськості та волонтерів забезпечити в контрольних пунктах в'їзду/виїзду протидії незаконному переміщенню товарів, а також встановити контроль переміщення гуманітарної допомоги в район або з району проведення АТО.
Також міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним органам доручено видати протягом 2 місяців акти, передбачені цим порядком.
Порядок починає діяти через 10 днів після публікації самої постанови.
Як відомо, 1 березня Кабінет міністрів затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення антитерористичної операції.
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