Уряд оприлюднив порядок виплат звільненим з полону
Згідно із цим порядком, для виплати грошової допомоги необхідно у строк, що не перевищує шість місяців з дня звільнення, звертатися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
До заяви слід додавати копію документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред'явленням оригіналу), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).
Грошова допомога виплачується одноразово у розмірі 100 тис. грн.
Як повідомляв iPress.ua, звільнені з полону військові та цивільні досі не отримали фінансову допомогу.
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