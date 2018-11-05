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Уряд оприлюднив порядок виплат звільненим з полону

До завершення терміну виплат одноразової грошової допомоги звільненим з полону 27 грудня 2017 року залишився місяць
У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України оприлюднили порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 року і 24 січня 2018 року.
Уряд оприлюднив порядок виплат звільненим з полону Фото: ukrinform.ua

Згідно із цим порядком, для виплати грошової допомоги необхідно у строк, що не перевищує шість місяців з дня звільнення, звертатися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

До заяви слід додавати копію документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред'явленням оригіналу), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).

Грошова допомога виплачується одноразово у розмірі 100 тис. грн.

Як повідомляв iPress.ua, звільнені з полону військові та цивільні досі не отримали фінансову допомогу.

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11 05 2018 19:20
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