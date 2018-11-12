Уряд оскаржить поновлення Насірова

Наразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню Насірова на посаді голови ДФС

Уряд буде оскаржувати поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

"В той же час, уряд прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді", – написав представник прем'єра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.

Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

16 травня Шевченківський суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу Києва повернути Насірову внутрішній паспорт громадянина України, продовжив його обов'язки і скасував арешт годинників дружини.

Також, екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що планує брати участь у виборах президента України.