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Уряд переконав МВФ у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік, - Рева

Україна запропонувала інший варіант вирішення цієї проблеми
Уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.
Уряд переконав МВФ у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік, - Рева Андрій Рева. Фото: rbc.ua

Відповідну заяву зробив міністр соціальної політики України Андрій Рева на ток-шоу "Право на владу", інформує "Економічна правда".

"Ми вважали це неприйнятним у нашій країні на цей момент і запропонували інший варіант вирішення цієї проблеми. Дискусії тривали чотири місяці. Нам вдалося знайти рішення цього питання без підвищення загального пенсійного віку", - сказав міністр.

За його словами, загальний пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні становитиме 60 років. У зв'язку з пенсійною реформою 2011 року, вік для виходу на пенсію для жінок щорічно буде підвищуватися на півроку до 2021 року. Тоді жінки будуть виходити на пенсію, як і чоловіки – у 60 років.

Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

Раніше Кабінет міністрів прописав у проекті меморандуму України та Міжнародного валютного фонду свій варіант пенсійної реформи.

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07 04 2017 11:16
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