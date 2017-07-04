Уряд переконав МВФ у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік, - Рева
Відповідну заяву зробив міністр соціальної політики України Андрій Рева на ток-шоу "Право на владу", інформує "Економічна правда".
"Ми вважали це неприйнятним у нашій країні на цей момент і запропонували інший варіант вирішення цієї проблеми. Дискусії тривали чотири місяці. Нам вдалося знайти рішення цього питання без підвищення загального пенсійного віку", - сказав міністр.
За його словами, загальний пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні становитиме 60 років. У зв'язку з пенсійною реформою 2011 року, вік для виходу на пенсію для жінок щорічно буде підвищуватися на півроку до 2021 року. Тоді жінки будуть виходити на пенсію, як і чоловіки – у 60 років.
Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.
Раніше Кабінет міністрів прописав у проекті меморандуму України та Міжнародного валютного фонду свій варіант пенсійної реформи.
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