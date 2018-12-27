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Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках

За порушення вказаних норм проект Мінекології передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність
Кабінет міністрів розглянув та схвалив запропоновані Міністерством екології зміни до законодавства стосовно захисту тварин від жорстокого поводження. Зокрема, законопроект забороняє використовувати диких тварин у цирках.
Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках Фото: AFP

"Уряд підтримав ініційований Мінприроди проект закону, який забороняє використовувати диких тварин у цирках... Рішення прийнято одноголосно!", - повідомив Семерак.

За порушення вказаних норм проект Мінекології передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. 

Як повідомляється на сайті Мінекології, впровадження заборони використання диких тварин у цирках передбачено із перехідним періодом у 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого проживання тварин.

"У світі є кілька десятків країн, які відмовилися від цирків і Україна має всі шанси поповнити їх ряди. Попереду розгляд проекту закону у Верховній Раді", -  наголосив Семерак.

За даними Мінекології, на сьогодні в Україні ніхто не володіє інформацією щодо реальної кількості диких тварин, які є у приватній власності. Тому міністерство виступає за створення Єдиного електронного реєстру з обліку диких тварин, куди їх власники в обов’язковому порядку будуть змушені вносити всі дані, а також ініціює розробку Порядку вилучення диких тварин у недобросовісних власників.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство екології та природних ресурсів ініціювало заборону на використання диких тварин у цирках, а також введення адміністративної відповідальності за такі дії.

Раніше в американському штаті Нью-Джерсі заборонили використоувати диких та екзотичних тварин у циркових виставах.

Офіційно виступи диких тварин у цирках заборонені у таких країнах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.  В Угорщині та Португалії забороно використання диких тварин в цирках, які включені в Список CITES I.

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27 12 2018 14:55
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