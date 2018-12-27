Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках

Кабінет міністрів розглянув та схвалив запропоновані Міністерством екології зміни до законодавства стосовно захисту тварин від жорстокого поводження. Зокрема, законопроект забороняє використовувати диких тварин у цирках.

"Уряд підтримав ініційований Мінприроди проект закону, який забороняє використовувати диких тварин у цирках... Рішення прийнято одноголосно!", - повідомив Семерак.

За порушення вказаних норм проект Мінекології передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як повідомляється на сайті Мінекології, впровадження заборони використання диких тварин у цирках передбачено із перехідним періодом у 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого проживання тварин.

"У світі є кілька десятків країн, які відмовилися від цирків і Україна має всі шанси поповнити їх ряди. Попереду розгляд проекту закону у Верховній Раді", - наголосив Семерак.

За даними Мінекології, на сьогодні в Україні ніхто не володіє інформацією щодо реальної кількості диких тварин, які є у приватній власності. Тому міністерство виступає за створення Єдиного електронного реєстру з обліку диких тварин, куди їх власники в обов’язковому порядку будуть змушені вносити всі дані, а також ініціює розробку Порядку вилучення диких тварин у недобросовісних власників.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство екології та природних ресурсів ініціювало заборону на використання диких тварин у цирках, а також введення адміністративної відповідальності за такі дії.

Раніше в американському штаті Нью-Джерсі заборонили використоувати диких та екзотичних тварин у циркових виставах.

Офіційно виступи диких тварин у цирках заборонені у таких країнах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин. В Угорщині та Португалії забороно використання диких тварин в цирках, які включені в Список CITES I.