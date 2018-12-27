Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках
"Уряд підтримав ініційований Мінприроди проект закону, який забороняє використовувати диких тварин у цирках... Рішення прийнято одноголосно!", - повідомив Семерак.
За порушення вказаних норм проект Мінекології передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.
Як повідомляється на сайті Мінекології, впровадження заборони використання диких тварин у цирках передбачено із перехідним періодом у 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого проживання тварин.
"У світі є кілька десятків країн, які відмовилися від цирків і Україна має всі шанси поповнити їх ряди. Попереду розгляд проекту закону у Верховній Раді", - наголосив Семерак.
За даними Мінекології, на сьогодні в Україні ніхто не володіє інформацією щодо реальної кількості диких тварин, які є у приватній власності. Тому міністерство виступає за створення Єдиного електронного реєстру з обліку диких тварин, куди їх власники в обов’язковому порядку будуть змушені вносити всі дані, а також ініціює розробку Порядку вилучення диких тварин у недобросовісних власників.
Нагадаємо, 17 грудня Міністерство екології та природних ресурсів ініціювало заборону на використання диких тварин у цирках, а також введення адміністративної відповідальності за такі дії.
Раніше в американському штаті Нью-Джерсі заборонили використоувати диких та екзотичних тварин у циркових виставах.
Офіційно виступи диких тварин у цирках заборонені у таких країнах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин. В Угорщині та Португалії забороно використання диких тварин в цирках, які включені в Список CITES I.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."