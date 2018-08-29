Уряд підтримав скасування дозволів на цілительство
Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, що передбачає скасування видачі спеціальних дозволів для занять народною медициною (цілительством), пише "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Як повідомлялося, проект закону ініціювало Міністерство охорони здоров'я на початку січня 2018 року для запобігання шахрайським діям і забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я.
Згідно з текстом законопроекту, наявність спеціального дозволу на заняття народною медициною в особи, яка володіє народними методами лікування, не гарантує безпеку їх використання, якість і своєчасне надання медичної допомоги, а регламентація роботи цілителів не входить до компетенції Міністерства охорони здоров'я України, оскільки практика народної медицини не відповідає сучасним медичним науковим знанням.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України розробило законопроект про рекламу лікарських засобів, в якому пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини".
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