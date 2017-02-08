Уряд підвищить мінімальні ціни на алкоголь

Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 8-11%

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Це передбачено проектом постанови "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957".

Проект винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку, повідомляють "Наші гроші".

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%. Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має бути 79,55 грн, а тризіркового коньяку – 119,46 грн.

Останній раз уряд підіймав мінімальні ціни у листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20%, на коньяк на 17,6%, на кріплені вина – на 12%. Також у експертному висновку до проекту постанови вказано, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року становив 119,2% проти 105,9%, що враховувався при розрахунку діючого розміру мінімальних цін.

"Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв", – йдеться у висновку урядових експертів.

Нагадаємо, що з 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби збільшилися на 20% - до 126,96 грн/літр стовідсоткового спирту.