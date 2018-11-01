Уряд підвищив зарплати вчителів

В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. грн на місяць

Кабінет міністрів України підвищив зарплату українських вчителів в середньому на 1,5 тис. грн.

Відповідне рішення уряд прийняв на своєму засіданні 11 січня. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.

За словами прем’єр-міністра Володимир Гройсмана, зарплата зросте вже з січня.

"У цьому році український вчитель отримає в середньому ще плюс 1,5 тис. грн", - сказав він.

Він наголосив, що це вже друга хвиля збільшення зарплат.

Також Гройсман звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів.

Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.

У 2017 році зарплати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів зросли приблизно на 50%.

Це було зроблено за рахунок підвищення мінімальної зарплати і просування вчителів на два тарифні розряди вперед - з 9-12 розряду на 11-14.