Уряд підвищив зарплати вчителів
Відповідне рішення уряд прийняв на своєму засіданні 11 січня. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".
В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.
За словами прем’єр-міністра Володимир Гройсмана, зарплата зросте вже з січня.
"У цьому році український вчитель отримає в середньому ще плюс 1,5 тис. грн", - сказав він.
Він наголосив, що це вже друга хвиля збільшення зарплат.
Також Гройсман звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів.
Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.
У 2017 році зарплати вчителів загальноосвітніх навчальних закладів зросли приблизно на 50%.
Це було зроблено за рахунок підвищення мінімальної зарплати і просування вчителів на два тарифні розряди вперед - з 9-12 розряду на 11-14.
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