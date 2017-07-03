Уряд планує додатково виділити ще 15 млрд грн на дороги

Кабінет міністрів планує виділити на ремонт доріг ще 15 мільярдів гривень у 2017 році.

Головним завданням держави на сьогодні є збільшення інвестування, а також більш якісний ремонт українських доріг, - заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо зараз 14 мільярдів для першого етапу робіт. Зараз ми працюємо з парламентаріями і Нацбанком, Міністерством фінансів над тим, щоб додатково отримати ресурси відповідно до бюджету, який був ухвалений, ще додатково отримати 15 мільярдів на реконструкцію і будівництво доріг", - наголосив Гройсман.

Він висловив сподівання, що через 5-6 років дороги вдасться привести до належного стану, адже, за його словами, зараз 95% доріг України - розвалені.

Нагадаємо, відновлення доріг в Україні потребує не менше 250 млрд грн та 5-річного терміну.