Уряд планує, щоб все менша частина населення потребувала субсидії, - Гримчак

На думку заступника міністра, люди повинні шукати роботу і більше заробляти

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак повідомив, що поступово уряд планує переходити до тієї моделі, коли все менша частина населення потребуватиме субсидії.

"Рішення Кабміну - це тенденція до того, щоб люди почали шукати роботу і більше заробляти. Оскільки субсидії частково надавалися без належної перевірки. Ми хочемо вийти на той рівень, коли субсидія буде потрібна все меншій і меншій кількості людей. Це нормально, люди повинні більше заробляти", - заявив Гримчак, інформує "112 Україна".

Він підкреслив, що середня зарплата в Україні - 7,5 тис. грн і це досить серйозні кошти.

"Все не так погано", - додав заммініста. Також, Гримчак зазначив, що проблема з субсидіями "не зовсім його питання".

Нагадаємо, що уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.