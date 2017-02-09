Уряд планує, щоб все менша частина населення потребувала субсидії, - Гримчак
"Рішення Кабміну - це тенденція до того, щоб люди почали шукати роботу і більше заробляти. Оскільки субсидії частково надавалися без належної перевірки. Ми хочемо вийти на той рівень, коли субсидія буде потрібна все меншій і меншій кількості людей. Це нормально, люди повинні більше заробляти", - заявив Гримчак, інформує "112 Україна".
Він підкреслив, що середня зарплата в Україні - 7,5 тис. грн і це досить серйозні кошти.
"Все не так погано", - додав заммініста. Також, Гримчак зазначив, що проблема з субсидіями "не зовсім його питання".
Нагадаємо, що уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.
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