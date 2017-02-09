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Уряд планує, щоб все менша частина населення потребувала субсидії, - Гримчак

На думку заступника міністра, люди повинні шукати роботу і більше заробляти
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак повідомив, що поступово уряд планує переходити до тієї моделі, коли все менша частина населення потребуватиме субсидії.
Уряд планує, щоб все менша частина населення потребувала субсидії, - Гримчак Юрій Гримчак. Фото: tsn.ua

"Рішення Кабміну - це тенденція до того, щоб люди почали шукати роботу і більше заробляти. Оскільки субсидії частково надавалися без належної перевірки. Ми хочемо вийти на той рівень, коли субсидія буде потрібна все меншій і меншій кількості людей. Це нормально, люди повинні більше заробляти", - заявив Гримчак, інформує "112 Україна".

Він підкреслив, що середня зарплата в Україні - 7,5 тис. грн і це досить серйозні кошти.

"Все не так погано", - додав заммініста. Також, Гримчак зазначив, що проблема з субсидіями "не зовсім його питання".

Нагадаємо, що уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.

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02 09 2017 15:38
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