НОВИНИВ Україні до кінця літа можуть запустити Раду інновацій при Кабінеті міністрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд планує створити Раду інновацій для розвитку стартапів в Україні
Очільник уряду переконаний, що Україна має великий людський потенціал у сфері інновацій
Фото: worldebusiness.org
"Ми розробили концепцію створення Ради інновацій. Я думаю, до кінця літа вона вже буде запущена як інституція при уряді, яка буде займатися розвитком інновацій", - цитує слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана агентство "Інтерфакс-Україна" з засідання уряду.
За його словами, Україна має великий людський потенціал у сфері інновацій. Прем'єр підкреслив, що завдання уряду - залучити потенціал інновацій до розвитку національної економіки.
Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів Open Data Challenge.
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