Уряд планує створити Раду інновацій для розвитку стартапів в Україні

Очільник уряду переконаний, що Україна має великий людський потенціал у сфері інновацій

В Україні до кінця літа можуть запустити Раду інновацій при Кабінеті міністрів.

"Ми розробили концепцію створення Ради інновацій. Я думаю, до кінця літа вона вже буде запущена як інституція при уряді, яка буде займатися розвитком інновацій", - цитує слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана агентство "Інтерфакс-Україна" з засідання уряду.

За його словами, Україна має великий людський потенціал у сфері інновацій. Прем'єр підкреслив, що завдання уряду - залучити потенціал інновацій до розвитку національної економіки.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів Open Data Challenge.