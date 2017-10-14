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Уряд планує витратити на оборону в 2018 році щонайменше 165 млрд грн

Зростання витрат на армію зросте на 37%
Кабінет міністрів України планує витратити на безпеку і оборону у 2018 році щонайменше 165 млрд грн.
Уряд планує витратити на оборону в 2018 році щонайменше 165 млрд грн Фото: соцемережі

"165 млрд грн ми запланували на безпеку й оборону у бюджеті економічного зростання на 2018 рік. Підприємства оборонного комплексу забезпечать армію новими танками, новими літаками, бронетехнікою та автомобілями", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє сайт уряду.

"У наших захисників будуть сучасна зброя та екіпірування, буде гідна заробітна плата", - пообіцяв керівник уряду.

У нинішньому році обсяг витрат на безпеку й оборону перевищив 120 млрд грн. Таким чином, якщо парламент підтримає плани Кабміну у законі про бюджет на 2018 рік, то зростання витрат на армію зросте на 37%.

Нагадаємо, що Петро Порошенко передасть Збройним Силам України 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.

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