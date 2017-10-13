Уряд планує з'єднати швидкісною дорогою Львів і Дубно
Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури.
"Питання, яке ми зараз почали обробляти спільно зі Світовим банком, це будівництво повноцінного автобану між Львовом і Дубно. Так як цей шматок дороги теж не в кращому стані. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити проектування в наступному році та приступити до роботи вже через рік", – цитує прес-служба міністра Володимира Омеляна.
За словами міністра, важливим є відновлення доріг, що ведуть на кордон з країнами ЄС.
"Ми будемо їх ремонтувати в рамках польського кредиту. Зараз проводяться основні тендери, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо приступити до виконання робіт. Я сподіваюся, що фінансування на дорожню прикордонну інфраструктуру Львівської області буде збільшено в наступному році", - цитує прес-служба Омеляна.
Нагадаємо, що раніше державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів–Будапешт через КПП "Дийда".
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