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Уряд планує з'єднати швидкісною дорогою Львів і Дубно

Важливим є відновлення доріг, що ведуть на кордон з країнами ЄС
Міністерство інфраструктури спільно зі Світовим банком вивчає можливість будівництва швидкісної дороги між Львовом і Дубно (Тернопільська область), яка є частиною дороги міжнародного значення М-06
Уряд планує з Фото: з вільних джерел

Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

"Питання, яке ми зараз почали обробляти спільно зі Світовим банком, це будівництво повноцінного автобану між Львовом і Дубно. Так як цей шматок дороги теж не в кращому стані. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити проектування в наступному році та приступити до роботи вже через рік", – цитує прес-служба міністра Володимира Омеляна.

За словами міністра, важливим є відновлення доріг, що ведуть на кордон з країнами ЄС.

"Ми будемо їх ремонтувати в рамках польського кредиту. Зараз проводяться основні тендери, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо приступити до виконання робіт. Я сподіваюся, що фінансування на дорожню прикордонну інфраструктуру Львівської області буде збільшено в наступному році", - цитує прес-служба Омеляна.

Нагадаємо, що раніше державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів–Будапешт через КПП "Дийда".

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13 10 2017 22:13
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