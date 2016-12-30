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Уряд планує знизити рівень смертності в Україні на 10% за три роки

Зараз Україна істотно відстає від сусідніх держав за показниками очікуваної тривалості життя
Кабінет міністрів України розраховує, що до 2020 року смертність в Україні знизиться на 10%.
Уряд планує знизити рівень смертності в Україні на 10% за три роки Фото: bbc.com/ukrainian/health

Зараз Україна істотно відстає від сусідніх держав за показниками очікуваної тривалості життя. Для Європейського регіону цей показник становить 77,51, для країн ЄС - 80,87, Україна - 71,37. Про це йдеться в середньостроковому плані дій уряду до 2020 року, опублікованому на сайті Кабміну.

На сьогодні в Україні найвищі в Європі рівні смертності від хвороб системи кровообігу та мультирезистентного туберкульозу. На частку України припадає 25% смертей від ВІЛ в країнах Східної Європи та Центральної Азії.

У середньостроковій перспективі уряд хоче досягти зменшення передчасної смертності від хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, діабету і хронічних хвороб органів дихання; зниження смертності від туберкульозу та ВІЛ; зниження захворюваності вакцінокерованими інфекційними хворобами.

У планах також досягнення рівня добровільного безоплатного донорства, наближеного до 100%; впровадження автоматизованої системи обліку в службі крові і створення єдиного національного реєстру донорів крові налагодження надійної і чіткої автоматизованої системи тестування на трансфузійної-трансмісивні інфекції; створення структури національної системи крові.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Україна належала до групи країн з поганими умовами "якості смерті": наша держава зайняла 69 місце з 80 країн, які були включені в дослідження організації Economist Intelligence Unit.

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30 12 2016 12:24
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