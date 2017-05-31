Уряд погіршив макропрогнози на 2017 рік

Уряд офіційно погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції - з 8,1% до 11,2% у 2017 році.

Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну в середу, 31 травня, повідомляють "Українські новини".

Кабмін переглянув прогноз номінального ВВП з 2 584,9 млрд гривень до 2 845,8, а прогноз зростання з 3% до 1,8%.

За оцінками уряду, середньорічна інфляція становитиме 12,9%, а не 12,7%, як очікувалося раніше, а в річному вимірі (грудень до грудня) - 11,2% замість 8,1%.

Крім того, Кабмін погіршив прогноз негативного сальдо торгового балансу з 2,7 млрд доларів до 6,5 млрд доларів.

Прогноз експорту товарів і послуг цього року становитиме 50,7 млрд доларів (раніше - 47,2 млрд доларів), імпорту - 57,2 млрд доларів (раніше - 49,9 млрд доларів).

Також Кабмін збільшив прогноз фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців з 666,9 млрд гривень до 796,3 млрд гривень.

При цьому прогнозна середня заробітна плата складе 7 104 гривні замість 5 988 гривень (+ 21,4%).

Також Кабмін переглянув прогноз кількості зайнятих економічною діяльністю громадян (15-70 років) з 16,7 млн до 16,25 млн, а прогноз рівня безробіття погіршив з 8,7% до 9,3%.

На засіданні уряд також затвердив прогноз зростання ВВП України у 2018-2020 роках. Мінекономіки розробило три сценарії розвитку української економіки у 2018-2020. Згідно з помірним сценарієм, взятим урядом за основу, у 2018 році зростання ВВП складе 3%, у 2019 - 3,6%, у 2020 - 4%.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%.