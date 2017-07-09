Уряд погодив передачу конфіскованих коштів Держприкордонслужбі, "Укравтодору" та УДО

Кабінет Міністрів України дозволив спрямовувати конфісковані кошти і кошти, отримані від реалізації конфіскованого за корупцію майна, Державній прикордонній службі, Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор") і Управлінню державної охорони.

Згідно з постановою №674 від 6 вересня, уряд схвалив спрямування коштів Держприкордонслужбі на заходи з інженерно-технічного облаштування державного кордону та на витрати Держприкордонслужби щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кошти можна надсилати "Укравтодору" на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування; Управлінню держохорони на його діяльність і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на виплату субвенції з державного місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

Також уряд схвалив напрямок конфіскованих коштів на заходи Національної поліції щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави замість Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляв iPress.ua, у червні в рамках кримінального провадження за фактом створення злочинної організації екс-президента втікача Віктора Януковича - екс-міністра Олександра Клименка, яка діяла з метою збагачення її членів шляхом контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами реального сектора економіки, правоохоронці заарештували майно підозрюваних на загальну суму 888 млн 452 тис грн.

Раніше суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.