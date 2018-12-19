Уряд погодив підвищення зарплатні вчителів у 2019 році
Міністерка освіти Лілія Гриневич пояснила, що найбільше підвищення зарплатні (на 20%) отримають науково-педагогічні працівники університетів.
"За останні 2 роки ми суттєво підвищили зарплати педагогам – вчителям, вихователям у дитсадках. Однак, жодне із цих підвищень не стосувалося викладачів – науково-педагогічних працівників, які працюють у наших університетах. Цьогоріч саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати", - сказала Гриневич, йдеться на сайті відомства.
Зарплати інших педагогів, як і решти бюджетників, у 2019 році зростуть на 9%.
Нагадаємо, з 2019 року Міністерство освіти і науки України планує запровадити механізм "гроші ходять за вчителем", коли педагог сам може обрати, де підвищити кваліфікацію, а держава за це заплатить.
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