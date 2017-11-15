Уряд погодив стратегію розвитку МВС до 2020 року

Значна частина положень, які були закладені в документі від 2014 року вже виконана

У середу, 15 листопада, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року.

"Уряд ухвалив Стратегію розвитку системи МВС 2020 року. Протягом півроку представники МВС, разом із зарубіжними експертами та активною громадою працювали над текстом нового документу. Стратегія пройшла процес відкритого, публічного обговорення", – зазначається в повідомленні прес-служби МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, значна частина положень, які були закладені в документі від 2014 року вже виконана.

"Стратегія2020 – логічне продовження розпочатих змін. Визначені напрямки будуть сприяти підвищенню ролі правоохоронних органів у суспільстві, зміцненню контактів із населенням, втіленню нових підходів та поглядів на нашу роботу з пріоритетами на сервісні функції", - сказав він.



МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук зазначила, що за короткий час, а саме з 2014 року, МВС вдалося розмежувати функції політичного управління та професійної діяльності. Створили абсолютно новий центральний орган виконавчої влади – Національна поліція та сформували Національну гвардію.

Як повідомляв iPress.ua, 10 листопада Кабінет міністрів схвалив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.