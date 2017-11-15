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Уряд погодив стратегію розвитку МВС до 2020 року

Значна частина положень, які були закладені в документі від 2014 року вже виконана
У середу, 15 листопада, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року.
Уряд погодив стратегію розвитку МВС до 2020 року Фото: podrobnosti.mk.ua

"Уряд ухвалив Стратегію розвитку системи МВС 2020 року. Протягом півроку представники МВС, разом із зарубіжними експертами та активною громадою працювали над текстом нового документу. Стратегія пройшла процес відкритого, публічного обговорення", – зазначається в повідомленні прес-служби МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, значна частина положень, які були закладені в документі від 2014 року вже виконана.

"Стратегія2020 – логічне продовження розпочатих змін. Визначені напрямки будуть сприяти підвищенню ролі правоохоронних органів у суспільстві, зміцненню контактів із населенням, втіленню нових підходів та поглядів на нашу роботу з пріоритетами на сервісні функції", - сказав він.


МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук зазначила, що за короткий час, а саме з 2014 року, МВС вдалося розмежувати функції політичного управління та професійної діяльності. Створили абсолютно новий центральний орган виконавчої влади – Національна поліція та сформували Національну гвардію.

Як повідомляв iPress.ua, 10 листопада Кабінет міністрів схвалив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.

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15 11 2017 13:27
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