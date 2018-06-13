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Уряд погодив звільнення Жебрівського

Кабмін звільнив Жебрівського
Генпрокуратура завершила спеціальне досудове розслідування щодо шести колишніх службових осіб податкових органів, які заволоділи коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн.
Уряд погодив звільнення Жебрівського Фото: dw.com

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 11.06.2018 завершено спеціальне досудове розслідування (заочне розслідування відповідно до вимог глави 24-1 КПК України) кримінального провадження за підозрою 6 колишніх службових осіб податкових органів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності)", -  повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв iPress.ua, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку.

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13 06 2018 14:20
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