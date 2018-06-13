Уряд погодив звільнення Жебрівського
"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 11.06.2018 завершено спеціальне досудове розслідування (заочне розслідування відповідно до вимог глави 24-1 КПК України) кримінального провадження за підозрою 6 колишніх службових осіб податкових органів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності)", - повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв iPress.ua, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов