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Уряд погодився ліквідувати податкову міліцію

Тим самим підтримав створення Служби фінансових розслідувань
Кабінет міністрів на засіданні схвалив розроблений Міністерством фінансів України законопроект про ліквідацію податкової міліції.
Уряд погодився ліквідувати податкову міліцію Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Податкова міліція повинна бути остаточно ліквідована! Час створювати нову професійну Службу фінансових розслідувань! Відповідний законопроект розроблений Мінфіном і схвалений урядом", - написав міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

Інших подробиць він поки не повідомив.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, тим самим помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. 23 лютого парламент відхилив законопроект про повернення податкової міліції у правове поле.

В свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підтримує рішення Верховної Ради не відновлювати податкову міліцію.

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