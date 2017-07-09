Уряд погодився ліквідувати податкову міліцію
"Податкова міліція повинна бути остаточно ліквідована! Час створювати нову професійну Службу фінансових розслідувань! Відповідний законопроект розроблений Мінфіном і схвалений урядом", - написав міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.
Інших подробиць він поки не повідомив.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, тим самим помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. 23 лютого парламент відхилив законопроект про повернення податкової міліції у правове поле.
В свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підтримує рішення Верховної Ради не відновлювати податкову міліцію.
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