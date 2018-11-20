CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 мільйонів гривень на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд погодився профінансувати "Укрпошті" доставку пенсій
У проекті бюджету-2019 закладаються 500 млн грн для "Укрпошти"
Фото: ukrposhta.com
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
"У проекті бюджету-2019 закладаються 500 млн грн для "Укрпошти", вперше за десятиліття. Ці гроші будуть спрямовані винятково на фінансування заробітної плати листонош "останньої милі", - написав Омелян.
"Таким чином, ми зможемо забезпечити безперебійну доставку пенсій і гарантувати збереження робочих місць і зарплат тим співробітникам "Укрпошти", які забезпечують присутність держави в найдрібніших населених пунктах України", - заявив він.
Нагадаємо, з січня 2019 року "Укрпошта" планує закрити до 7 тис. поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.
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