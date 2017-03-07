Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уряд показав лист екс-керівництва ПриватБанку з проханням націоналізувати його

Акціонери не виконали взяті на себе зобов'язання
Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов просили Кабінет міністрів придбати акції банку та докапіталізувати його у грудні 2016 року
Уряд показав лист екс-керівництва ПриватБанку з проханням націоналізувати його Фото:unian.ua

Відповідний лист від 16 грудня 2016 року розмістив прес-центр Міністерства фінансів України.

Зазначається, що цей лист було опубліковано для забезпечення прозорості процесу націоналізації банку. У ньому екс-керівництво фінустанови просить державу придбати акції банку, а також ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації.

При цьому у цьому листі колишні акціонери банку в односторонньому порядку зобов'язалися сприяти процесу націоналізації банку, не здійснювати тиск на органи державної влади та нове керівництво банку, не перешкоджати діяльності банку в майбутньому та провести реструктуризацію кредитного портфелю до 1 липня 2017 року для покриття збитків держави.

"Націоналізація ПриватБанку була необхідним кроком для порятунку Банку та забезпечення фінансової та економічної стабільності в Україні",- підсумували у Мінфіні.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Нагадаємо, після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

В грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2017 07:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.