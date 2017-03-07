Уряд показав лист екс-керівництва ПриватБанку з проханням націоналізувати його
Відповідний лист від 16 грудня 2016 року розмістив прес-центр Міністерства фінансів України.
Зазначається, що цей лист було опубліковано для забезпечення прозорості процесу націоналізації банку. У ньому екс-керівництво фінустанови просить державу придбати акції банку, а також ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації.
При цьому у цьому листі колишні акціонери банку в односторонньому порядку зобов'язалися сприяти процесу націоналізації банку, не здійснювати тиск на органи державної влади та нове керівництво банку, не перешкоджати діяльності банку в майбутньому та провести реструктуризацію кредитного портфелю до 1 липня 2017 року для покриття збитків держави.
"Націоналізація ПриватБанку була необхідним кроком для порятунку Банку та забезпечення фінансової та економічної стабільності в Україні",- підсумували у Мінфіні.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
Нагадаємо, після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.
В грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.
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