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Уряд показав рішення про створення вугільного гіганта

До складу компанії увійде 19 держпідприємств
Кабінет міністрів оприлюднив рішення про створення держпідприємства "Національна вугільна компанія".
Уряд показав рішення про створення вугільного гіганта Фото: kommersant.ru

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

Компанія утворюється шляхом реорганізації - об'єднання ряду держпідприємств вугільної галузі.

"Таким чином, утворення нового державного підприємства дозволить оптимізувати структуру вугледобувних підприємств шляхом створення єдиної юридичної особи, сконцентрувати трудові та матеріальні ресурси, досягнувши їх високу ефективність і забезпечивши публічність і прозорість роботи вугледобувних підприємств", - зазначено в документі.

Кабмін розраховує, що створення Національної вугільної компанії дозволить почати процес реформування вугільної галузі шляхом оптимізації непрофільних активів вуглевидобувних підприємств і прискорення темпів підготовки шахт до приватизації.

До складу компанії увійде 19 держпідприємств.

Як повідомив віце-прем'єр з питань енергетики Володимир Кістіон у інтерв'ю ЕП, у компанію входитимуть 33 шахти.

"Це дозволить формувати єдину державну політику: проводити централізовані закупівлі, економити на адміністративному апараті вугільних об'єднань 1,5 млрд грн", - сказав він.

Державний вугільний сектор в минулому році отримав 2,5 млрд грн збитків від виробництва вугілля, які частково були покриті бюджетної підтримки в 1,2 млрд грн.

У 2015 році при збитках в 2,5 млрд грн бюджетна підтримка становила 1,372 млрд грн, а ще роком раніше при збитках в 5 млрд грн підтримка досягала 4,1 млрд грн.

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12 02 2018 23:35
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