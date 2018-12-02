Уряд показав рішення про створення вугільного гіганта

Кабінет міністрів оприлюднив рішення про створення держпідприємства "Національна вугільна компанія".

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

Компанія утворюється шляхом реорганізації - об'єднання ряду держпідприємств вугільної галузі.

"Таким чином, утворення нового державного підприємства дозволить оптимізувати структуру вугледобувних підприємств шляхом створення єдиної юридичної особи, сконцентрувати трудові та матеріальні ресурси, досягнувши їх високу ефективність і забезпечивши публічність і прозорість роботи вугледобувних підприємств", - зазначено в документі.

Кабмін розраховує, що створення Національної вугільної компанії дозволить почати процес реформування вугільної галузі шляхом оптимізації непрофільних активів вуглевидобувних підприємств і прискорення темпів підготовки шахт до приватизації.

До складу компанії увійде 19 держпідприємств.

Як повідомив віце-прем'єр з питань енергетики Володимир Кістіон у інтерв'ю ЕП, у компанію входитимуть 33 шахти.

"Це дозволить формувати єдину державну політику: проводити централізовані закупівлі, економити на адміністративному апараті вугільних об'єднань 1,5 млрд грн", - сказав він.

Державний вугільний сектор в минулому році отримав 2,5 млрд грн збитків від виробництва вугілля, які частково були покриті бюджетної підтримки в 1,2 млрд грн.

У 2015 році при збитках в 2,5 млрд грн бюджетна підтримка становила 1,372 млрд грн, а ще роком раніше при збитках в 5 млрд грн підтримка досягала 4,1 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ахметова стане 100-процентним власником акцій "Донецькобленерго".