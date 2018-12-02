Уряд показав рішення про створення вугільного гіганта
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.
Компанія утворюється шляхом реорганізації - об'єднання ряду держпідприємств вугільної галузі.
"Таким чином, утворення нового державного підприємства дозволить оптимізувати структуру вугледобувних підприємств шляхом створення єдиної юридичної особи, сконцентрувати трудові та матеріальні ресурси, досягнувши їх високу ефективність і забезпечивши публічність і прозорість роботи вугледобувних підприємств", - зазначено в документі.
Кабмін розраховує, що створення Національної вугільної компанії дозволить почати процес реформування вугільної галузі шляхом оптимізації непрофільних активів вуглевидобувних підприємств і прискорення темпів підготовки шахт до приватизації.
До складу компанії увійде 19 держпідприємств.
Як повідомив віце-прем'єр з питань енергетики Володимир Кістіон у інтерв'ю ЕП, у компанію входитимуть 33 шахти.
"Це дозволить формувати єдину державну політику: проводити централізовані закупівлі, економити на адміністративному апараті вугільних об'єднань 1,5 млрд грн", - сказав він.
Державний вугільний сектор в минулому році отримав 2,5 млрд грн збитків від виробництва вугілля, які частково були покриті бюджетної підтримки в 1,2 млрд грн.
У 2015 році при збитках в 2,5 млрд грн бюджетна підтримка становила 1,372 млрд грн, а ще роком раніше при збитках в 5 млрд грн підтримка досягала 4,1 млрд грн.
Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ахметова стане 100-процентним власником акцій "Донецькобленерго".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат