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Уряд Польщі анулював документ про міграційну політику

Попередній документ не давав можливості адекватно реагувати на "міграційну кризу й економічну міграцію з України"
Польський уряд анулював документ про міграційну політику, прийнятий попередньою владою в 2012 році, як такий, що не відповідає поточним реаліям
Уряд Польщі анулював документ про міграційну політику Фото: EPA / UPG

"За моєю ініціативою Рада міністрів анулювала документ "Міграційна політика Польщі", оскільки він не відповідав проблемам, які стоять перед нашою країною. Він не враховував міграційну кризу, з якою зіткнулася Європа", - заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що важливими є два аспекти міграційної політики: вплив на ринок праці і безпека громадян.

Заступник глави МВС Польщі Якуб Скіба зазначив, що попередній документ не давав можливості адекватно реагувати на "міграційну кризу й економічну міграцію з України".

Найважливішими аспектами, які потрібно брати при підготовці нової міграційної політики, на його переконання, є відокремлення біженців від економічних мігрантів, протидія автоматичному розміщенню біженців і політика щодо економічних мігрантів з України.

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20 03 2017 21:58
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