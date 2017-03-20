Уряд Польщі анулював документ про міграційну політику

Попередній документ не давав можливості адекватно реагувати на "міграційну кризу й економічну міграцію з України"

Польський уряд анулював документ про міграційну політику, прийнятий попередньою владою в 2012 році, як такий, що не відповідає поточним реаліям

"За моєю ініціативою Рада міністрів анулювала документ "Міграційна політика Польщі", оскільки він не відповідав проблемам, які стоять перед нашою країною. Він не враховував міграційну кризу, з якою зіткнулася Європа", - заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що важливими є два аспекти міграційної політики: вплив на ринок праці і безпека громадян.

Заступник глави МВС Польщі Якуб Скіба зазначив, що попередній документ не давав можливості адекватно реагувати на "міграційну кризу й економічну міграцію з України".

Найважливішими аспектами, які потрібно брати при підготовці нової міграційної політики, на його переконання, є відокремлення біженців від економічних мігрантів, протидія автоматичному розміщенню біженців і політика щодо економічних мігрантів з України.