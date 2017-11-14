Уряд пообіцяв збільшити виплати пенсіонерам з великим стажем
"Сьогодні розглядаються різні механізми для збільшення рівня пенсійного забезпечення тих громадян, які мають значний страховий стаж, але через свої низькі зарплати отримують мізерні пенсії. Це люди, які усе життя важко працювали в колгоспах за трудодні, ті хто працювали санітарками та фельдшерами, та інші люди, які працювали по тридцять років і більше", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба Кабміну.
За його словами, "зараз проводиться активна робота в цьому напрямку".
Також міністр наголосив на необхідності повернення страхових принципів моделі пенсійного забезпечення.
Нагадаємо. завдяки прийняттю пенсійної реформи в Україні підвищили пенсії більш ніж для 10 млн осіб, але для 40% пенсіонерів підвищення становило менше за 200 гривень.
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