Уряд позичив у банків майже 10 мільярдів
Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 77, 168, 231, 357 і 623 дня із середньозваженою дохідністю 19,2%, 19%, 18,5%, 18,5% і 18,25% річних, відповідно, йдеться в даних на офіційному сайті міністерства.
Доларові папери розміщені з терміном обігу 92 дні на 137,589 млн доларів під 6,47% річних, 154 дня - на 1,403 млн доларів під 6,7% річних і 392 дня - на 3,5 млн доларів під 7,25% річних.
В євро ОВДП були розміщені з терміном обігу 140 днів на 3,956 млн євро під 4,52% річних.
Всього до держбюджету залучено 9,7157 млрд гривень.
Згідно з графіком погашення раніше розміщених ОВДП, Мінфіну 16 січня необхідно виплатити 2,5 млрд грн і 423 млн доларів.
Станом на 1 січня 2019 року на валютних рахунках уряду знаходилося 47,7 млрд грн в еквіваленті (понад 1,7 млрд доларів).
Зазначимо, що в 2018 році міністерство фінансів профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
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