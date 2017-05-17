Уряд пропонує ввести для шахтарів накопичувальну пенсійну систему з 2019 року

Це зроблено для того, щоб шахтарі змогли і далі виходити на пенсію достроково

Кабінет Міністрів України запропонував ввести для шахтарів накопичувальну пенсійну систему, починаючи з 1 січня 2019 року.

"З 1 січня 2019 року ми вводимо фактично другий рівень - накопичувальну систему. Молодим шахтарям до 35 років буде відкрито особовий рахунок у Пенсійному фонді, в нього будуть нараховуватися пенсійні внески, і потім він з нього буде отримувати пенсію", - розповів голова Кабміну Володимир Гройсман, інформує "LB.ua".

Це зроблено для того, щоб шахтарі змогли і далі виходити на пенсію достроково.

"Ми підписали угоди з Федерацією роботодавців і Федерацією профспілок, що на важких професіях за списком №1 і списком №2 буде здійснюватися доплата роботодавцем. Це означає, що такі люди зможуть вийти на пенсію достроково без будь-яких перешкод", - повідомив Гройсман.

Які професії увійдуть у цей список і коли накопичувальна система буде введена для них, прем'єр не повідомив.

На сьогодні в Україні діє солідарна пенсійна система: працюючі утримують пенсіонерів. Віце-прем'єр Павло Розенко говорив, що в майбутньому пенсійна реформа буде трирівневою за формулою 60% - 30% - 10% (солідарна система, накопичувальна система, недержавне пенсійне страхування).

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.

Як відомо, Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.