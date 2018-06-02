Уряд пропонує замінити військове привітання "Бажаємо здоров'я" на "Слава Україну"
Відповідні зміни повинні бути внесені в Стройовий статут Збройних Сил України.
"На привітання начальника чи старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні!" військовослужбовці відповідають: "Героям слава", - йдеться в документі, інформують "Українські новини".
Таке саме вітання військові зобов'язані будуть промовляти під час вручення Бойового прапора військовому підрозділу.
Крім того, пропонують зобов'язати військових під час звернення до міністра оборони і його заступників, які є цивільними особами, називати їх посаду, додаючи перед цим "товаришу".
Також, законопроектом запропоновано ввести в розпорядок дня військових годину на національно-патріотичну підготовку. Стежити за зазначеною підготовкою буде заступник командира бригади (полку) з морально-психологічної підготовки.
Крім того, проектом закону уточнюються обов'язки та посадові повноваження керівників військових підрозділів, а також вводиться посада головного старшини батальйону (бригади, полку) і головного сержанта роти (взводу).
Привітання "Слава Україні" з'явилося за часів Української Народної Республіки і з відповіддю "Героям слава" використовувалося в Українській повстанській армії.
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