Уряд пропонує замінити військове привітання "Бажаємо здоров'я" на "Слава Україну"

Таке ж привітання використовували в УПА

Кабінет Міністрів внес у Верховну Раду законопроект №7549, яким пропонується змінити військове привітання з "Здоров'я бажаю" на "Слава Україну! - Героям слави!".

Відповідні зміни повинні бути внесені в Стройовий статут Збройних Сил України.

"На привітання начальника чи старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні!" військовослужбовці відповідають: "Героям слава", - йдеться в документі, інформують "Українські новини".

Таке саме вітання військові зобов'язані будуть промовляти під час вручення Бойового прапора військовому підрозділу.

Крім того, пропонують зобов'язати військових під час звернення до міністра оборони і його заступників, які є цивільними особами, називати їх посаду, додаючи перед цим "товаришу".

Також, законопроектом запропоновано ввести в розпорядок дня військових годину на національно-патріотичну підготовку. Стежити за зазначеною підготовкою буде заступник командира бригади (полку) з морально-психологічної підготовки.

Крім того, проектом закону уточнюються обов'язки та посадові повноваження керівників військових підрозділів, а також вводиться посада головного старшини батальйону (бригади, полку) і головного сержанта роти (взводу).

Привітання "Слава Україні" з'явилося за часів Української Народної Республіки і з відповіддю "Героям слава" використовувалося в Українській повстанській армії.