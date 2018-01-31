Уряд просить Порошенка звільнити керівника "Укроборонпрому"
"Я недавно заявив про те, що не працюватиму з керівником "Укроборонпрому" Романовим... Сьогодні я пропоную ухвалити рішення уряду про направлення клопотання президенту про звільнення голови "Укроборонпрому", – сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну, передає "Радіо Свобода".
Урядовці підтримали рішення про направлення клопотання Президенту.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову державного концерну "Укроборонпром" Романа Романова подати у відставку через проблеми із виплатою заробітних плат на низці підприємств, що входять до концерну, зокрема, на Миколаївському судноремонтному заводі.
Пізніше керівник "Укроборонпрому" Роман Романов заявив, що концерн неодноразово звертався до Кабміну з пропозиціями щодо вирішення проблем держпідприємства "Миколаївський суднобудівний завод".
За інформацією на сайті "Укроборонпрому", концерн об’єднує понад 100 підприємств-учасників у п’яти основних галузях оборонної промисловості, зокрема, у розробці й виготовленні озброєння і техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.
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