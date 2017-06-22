Уряд проведе аудит баз даних ДФС

У Мінфіні зазначили, що створення міжвідомчої робочої групи для аудиту баз даних ДФС дозволить виконати норми антикорупційного закону, ухваленого парламентом наприкінці 2016 року

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення міжвідомчої робочої групи, яка здійснюватиме аудит баз даних адміністрування податків, зборів та інших платежів Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів України, відповідну постанову було ухвалено урядом на засіданні 21 червня.

"Головна мета міжвідомчої робочої групи - розробити план дій, провести аудит баз даних, представити Кабміну звіт після завершенні роботи", - йдеться в повідомленні.

Робочу групу очолить міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Аудит баз даних дозволить виявити і знайти рішення для усунення системних порушень. Незалежний аудит баз даних - це важливий крок для підвищення ефективності роботи ДФС і зменшення тиску на бізнес", - зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року набрав чинності закон, який вносить ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і покращує інвестиційний клімат у країні. Закон передбачає проведення аудиту баз даних ДФС до 1 липня 2017 року.