Уряд проведе аудит баз даних ДФС
Згідно з повідомленням Міністерства фінансів України, відповідну постанову було ухвалено урядом на засіданні 21 червня.
"Головна мета міжвідомчої робочої групи - розробити план дій, провести аудит баз даних, представити Кабміну звіт після завершенні роботи", - йдеться в повідомленні.
Робочу групу очолить міністр фінансів Олександр Данилюк.
"Аудит баз даних дозволить виявити і знайти рішення для усунення системних порушень. Незалежний аудит баз даних - це важливий крок для підвищення ефективності роботи ДФС і зменшення тиску на бізнес", - зазначили у Мінфіні.
Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року набрав чинності закон, який вносить ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і покращує інвестиційний клімат у країні. Закон передбачає проведення аудиту баз даних ДФС до 1 липня 2017 року.
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