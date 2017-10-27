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Уряд призначив нового керівника Держгеокадастру

Колотилін обіймав посаду директора департаменту контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру
Виконувачем обов’язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії і кадастру став Олександр Колотилін замість звільненого Олега Цвяха.
Уряд призначив нового керівника Держгеокадастру Олександр Колотилін. Фото: agroportal.ua

Раніше Олександр Колотилін обіймав посаду директора департаменту контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру, повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на Кабінет міністрів України.

Як відомо, 24 жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Держгеокадастру Олега Цвяха.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро із закликом порушити справи проти Цвяха і керівників районних управлінь його відомства.

Що цікаво, Гройсман відсторонив Цвяха, а згодом його і відправили у відставку, хоча, ні ГПУ, ні НАБУ не встигли провести розслідування проти нього та його оточення.

До відсторонення призвело те, що на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов. Зокрема, він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі".

"Хай київський Держгеокадастр забере своїх "смотрящих" у нас по областях і по району", - закликав він.

Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолює президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції.

У середу, 25 жовтня, Кабінет міністрів України звільнив з посади виконувача обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

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